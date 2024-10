Heidenheim an der Brenz (dpa/lsw) - Beim Versuch, einen Igel zu retten, ist es in Heidenheim zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 32-jährige Autofahrerin entdeckte das kleine Tier am Dienstag auf der Straße und machte daraufhin eine Vollbremsung, wie die Polizei mitteilte. Die 21-jährige Fahrerin des nachfolgenden Autos konnte nicht rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Bei dem Unfall wurde

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote