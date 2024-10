Kehl (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher auf einem Tretroller ist auf einer Bundesstraße in Kehl (Ortenaukreis) von einem Auto erfasst worden und später im Krankenhaus gestorben. Der Jugendliche habe die Bundesstraße an einer nicht dafür vorgesehen Stelle überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe ihn das Auto erfasst. Er wurde nach dem Unfall am Montag in ein Krankenhaus gebracht, wo er

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote