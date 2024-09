Leonberg (dpa/lsw) - In Leonberg (Kreis Böblingen) ist eine Autofahrerin im Krankenhaus gestorben, nachdem sie mit ihrem Wagen frontal in eine Hauswand geprallt ist. Die 76-Jährige wurde am Mittag im Wagen eingeklemmt und bewusstlos aus dem Auto geborgen, wie ein Polizeisprecher sagte. Ersten Ermittlungen zufolge verlor die Frau demnach schon während der Fahrt ihr Bewusstsein und fuhr mit

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote