Giengen an der Brenz (dpa) - Nach dem Tod zweier Jugendlicher auf einer Landstraße in der Nähe von Heidenheim ermittelt die Polizei die Unfallursache. Ein 17- und ein 18-Jähriger kamen bei dem Zusammenstoß zweier Autos ums Leben, eine 22-Jährige wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ob sie sich immer noch dort befinde, konnte die Polizei nicht sagen - dies sei aber

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote