Stuttgart (dpa/lsw) - Im "Reichsbürger"-Prozess am Oberlandesgericht Stuttgart möchte sich am Montag (9.00 Uhr) einer der Angeklagten zu seiner Rolle in der mutmaßlichen Terrorgruppe äußern. Der 58 Jahre alte Mann war in der Gruppe laut Generalbundesanwalt der Leiter der in Baden-Württemberg angesiedelten "Heimatschutzkompanie Nr. 221", die für die Gebiete Freudenstadt und Tübingen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote