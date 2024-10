Neu-Ulm (dpa) - Wegen eines Sprengstoffalarms sind etwa 80 Menschen aus dem Gebäude einer Logistikfirma in Schwaben in Sicherheit gebracht worden. Ein spezieller Detektor habe am Vormittag bei dem Unternehmen in einem Gewerbegebiet in Neu-Ulm angeschlagen, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin sei das betroffene Gebäude geräumt worden.

Spezialkräfte der Polizei seien dabei, den