Mannheim. (dh) Die Spieler des SV Waldhof befinden sich aktuell in der Sommerpause. Hinter den Kulissen passiert dennoch einiges. Sportchef Anthony Loviso bastelt am Kader, schaut nach neuen Spielern und versucht gleichzeitig noch den einen oder anderen Fußballer von der Gehaltsliste zu bekommen. Gerüchte tauchten hier um Mittelfeldmann Per Lockl und Stürmer Kevin Goden auf. Beide sollen mit einem Abgang vom Alsenweg liebäugeln.

Goden wird mit Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen in Verbindung gebracht. Nach gesicherten RNZ-Infos soll sich Goden beim SVW nicht mehr wohl fühlen und habe deshalb um eine Vertragsauflösung gebeten. Die RNZ hakte bei Loviso nach, der sagte: "Dazu werde ich mich nicht äußern. Klar ist aber, dass ein Spieler, der noch bei uns unter Vertrag steht, nur wechseln darf, wenn eine entsprechende Ablöse gezahlt wird."

Bei Lockl ist die Sache anders gelagert. Er spielte unter Trainer Marco Antwerpen in der Vorsaison nur eine untergeordnete Rolle, ist also einer der Kandidaten, denen der SVW keine Steine in den Weg legen würde, wenn er sich verändern möchte.

Klar ist: Wäre heute Trainingsstart, hätte der SVW 26 Mann im Kader, sollen weitere Verstärkungen kommen, müssen also dringend noch Spieler abgegeben werden. Nach RNZ-Infos aus Spielerberaterkreisen soll man dennoch kurz vor dem Abschluss mit potenziellen Neuzugängen stehen. Gut möglich, dass sich da auch in dieser Woche noch etwas tut. Nachdem man in den letzten Wochen hauptsächlich talentierte und hoffnungsvolle Jungspieler zum Waldhof geholt hat, soll es sich nun auch um Spieler mit viel Zweitliga- und Drittligaerfahrung handeln. Falls die in Kürze tatsächlich unterschreiben sollten, wäre es im Kader zwar noch voller, doch es würde auch den Druck auf andere erhöhen und sie quasi zu einem Abgang drängen.