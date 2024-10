Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will einen Landesverband in Hessen gründen. Am Samstag (12. Oktober) treffen sich die rund 50 Mitglieder der Partei zur Gründungsversammlung im Wiesbadener Kurhaus. Nach Angaben der Bundespartei ist Hessen der elfte Landesverband des BSW. Bis zum Jahresende soll es überall in Deutschland Untergliederungen geben.

