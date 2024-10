Mainz (dpa/lrs) - Nach dem Brand einer Lagerhalle in Mainz haben Brandermittler und Sachverständige sowie die Feuerwehr die Brandstelle untersucht. Bislang könnten keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Brandursache gezogen werden, teilte die Polizei in der Landeshauptstadt am Dienstag mit. Es werde weiter ermittelt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf drei Millionen Euro.

Mehrere