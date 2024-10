Spangdahlem (dpa/lrs) - Im Prozess gegen einen US-Soldaten wegen einer tödlichen Messerattacke auf einen 28-Jährigen hat die Jury am Donnerstag noch keine Entscheidung getroffen. Die Beratung der acht Geschworenen am US-Militärgericht in Spangdahlem wurde nach mehreren Stunden auf Freitag vertagt.

Die Jury berät seit Mittwochabend über das Urteil. Am Donnerstagmorgen hatte sie