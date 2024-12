Infos:

Anreise: Erreicht werden die Inseln per Flugzeug oder Boot über den internationalen Flughafen der Hauptstadt Malé. Der wird von mehreren Airlines von Hamburg, Frankfurt, Zürich und München über Dubai, Abu Dhabi oder Doha angeflogen. Die Flugzeit beträgt etwa zehn Stunden.

Kosten: z.B bei Tui liegen die Kosten für sieben Nächte auf Kuramathi mit Vollpension bei etwa 1800 Euro pro Person, für fünf Nächte für zwei Personen auf Kandolhu etwa bei 2500 Euro pro Person, jeweils in einer Zwei-Personen-Villa. Auf den Inseln werden Extras per Karte in Euro oder Dollar gezahlt.

Zeiten: Der Zeitunterschied zwischen den Malediven und Deutschland beträgt vier Stunden. Hauptreisezeit ist von November bis April.