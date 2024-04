EILMELDUNG 12:21 Uhr

Eingeschlossene Deutsche in Taiwan nach Erdbeben befreit

Die beiden in Taiwan nach einem Erdbeben in einem Tunnel eingeschlossenen Deutschen sind befreit worden. Das teilte die taiwanische Feuerwehr-Behörde am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.