Göppingen (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen in einer Bar in Göppingen haben Taucher am Samstag vergebens nach der Tatwaffe gesucht. "Bei der Tauchaktion wurde nichts Tatrelevantes gefunden", sagte ein Sprecher der Ulmer Staatsanwaltschaft. Der Täter sei weiter auf der Flucht. In der Nacht zum Donnerstag hat der Flüchtige der Polizei zufolge einen anderen Mann getötet und zwei weitere Männer

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote