Reutlingen/München (dpa) - Um 8.00 Uhr schlägt die Polizei mit einem Großaufgebot zu: Mitten in Reutlingen hebt sie in einer ehemaligen Schraubenfabrik eine kriminelle Vereinigung aus, die in großem Stil Diebesgut nach Georgien geschmuggelt hat. Schwarz gekleidete Spezialpolizisten mit Sturmhauben dringen auf das Gelände vor und nehmen zwölf Verdächtige fest. Einer wehrt sich,

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote