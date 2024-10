Backnang (dpa/lsw) - Ein 18-Jähriger soll in Backnang (Rems-Murr-Kreis) mit einem Luftgewehr auf vorbeifahrende Fahrzeuge geschossen haben. Der Mann habe am Sonntagnachmittag aus einem Fenster einer Wohnung in der Sulzbacher Straße gefeuert, teilte die Polizei mit. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten demnach zwei Luftgewehre und dazugehörige Munition, die sichergestellt wurden.

