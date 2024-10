Ennepetal (dpa/lnw) - Nach einer Serie von Sexualstraftaten gegen Mädchen ist ein 29-jähriger Mann aus dem nordrhein-westfälischen Gevelsberg in Frankfurt/Main festgenommen worden. Eine Richterin habe Haftbefehl wegen versuchten schweren sexuellen Kindesmissbrauchs gegen ihn erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen mit. Ihm werden Taten in Düsseldorf, Sprockhövel und Ennepetal

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote