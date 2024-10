Vatikanstadt/Rottenburg (dpa/lsw) - Der neue Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart heißt Klaus Krämer. Das teilte die Diözese mit. Damit steht fast zehn Monate nach dem offiziellen Ausscheiden des letzten Bischofs der Nachfolger von Gebhard Fürst fest. Fürst war an seinem 75. Geburtstag am 3. Dezember 2023 altersbedingt ausgeschieden. In diesem Alter scheidet ein katholischer Bischof aus

