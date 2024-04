Namenstag

Beate, Walter

Historische Daten

2023 - In Deutschland gelten keine bundesweiten Vorgaben zum Schutz in der Corona-Krise mehr. Die letzte noch verbliebene Maskenpflicht für Besuche in Praxen, Kliniken und Pflegeheimen endet.

2014 - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg schiebt der massenhaften Sammlung von Telefon-