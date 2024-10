Wiesbaden (dpa/lhe) - Das von der Berliner Ampelkoalition vereinbarte sogenannte Sicherheitspaket wird aus Sicht von Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) den anstehenden Herausforderungen nicht gerecht. Mit den geplanten Änderungen an den Gesetzentwürfen habe die Ampel sich "in Sicherheitsfragen wieder einmal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigt", erklärte Poseck in Wiesbaden.

