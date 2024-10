Bernkastel-Kues (dpa/lrs) - Anhaltender Dauerregen hat in Rheinland-Pfalz und im Saarland für Hochwasser an mehreren Gewässern gesorgt. Bei Bernkastel-Kues (Landkreis Bernkastel-Wittlich) mussten mehrere Straßen in den Mittagsstunden gesperrt werden, da sie von der Mosel überspült wurden, wie die Polizei Bernkastel-Kues mitteilte. Am Freitag und am Wochenende sollen nach Angaben der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote