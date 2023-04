Hintergrund Zur Person

> Anastasia Kahl ist 33 Jahre alt und seit dem 1. Juni als Quartiersmanagerin in Leimen-Mitte tätig. Ursprünglich kommt sie aus Münster, hat eine abgeschlossene Ausbildung zur Krankenschwester und studierte bis 2019 Geografie an der Universität Heidelberg. Nach dem Abschluss zog sie nach Hessen in den Landkreis Waldeck-Frankenberg, wo sie als Projektkoordinatorin für neu Zugezogene tätig war. Das Ziel: diese auf dem Land zu halten. In ihrem eigenen Fall klappte das nicht, sie wurde schwanger und zog mit ihrem Mann, einem wie sie sagt "Ur-Heidelberger", nach Leimen. Ein Jahr lang war sie in Elternzeit, bewarb sich dann bei der Stadt, wo sie bis dato im Bereich des Zensus, also der Volkszählung, im Einsatz war. Erfahrungen im Quartiersmanagement habe sie bereits während ihres Studiums gemacht, als sie eine Kollegin im Heidelberger Stadtviertel Hasenleiser unterstützte. "Mein Interessensgebiet ist die Stadtentwicklung", beschreibt die 33-Jährige die Motivation für ihre Arbeit. lew