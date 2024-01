Hintergrund Sascha Lieneweg Heidelberg

> Sascha Lieneweg beschäftigt sich im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit seit mehr als 20 Jahren mit Fragen der Qualität und Weiterentwicklung des Bildungssystems. Er war nach den Staatsexamina in Politikwissenschaft, Geographie, Germanistik und Bildungswissenschaft viele Jahre als Lehrer und Berater tätig, unter anderem von 2006 bis 2014 an der privaten Elisabeth-von-Thadden-Schule in Heidelberg. 2011 schloss er seinen Master im Bereich Schulmanagement ab und war am Landesinstitut für Schulentwicklung/IBBW beschäftigt. Ab 2019 leitete Lieneweg die Elsenztalschule in Bammental – eine Gemeinschaftsschule. Daneben arbeitet er immer wieder als Lehrbeauftragter am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg und ist im Bereich der Qualifizierung von Schulleitungen tätig.