Hintergrund Rhein-Neckar Löwen

Rund um die Löwen

> Pause: Viel los war im Löwen-Trainingszentrum vergangene Woche nicht. Zwar gab’s mit vielen Drittliga- und A-Jugendspielern ein Testspiel gegen die Eulen Ludwigshafen, ansonsten wurde aber meist individuell trainiert. Zu viele Nationalspieler haben dem Team von Trainer Sebastian Hinze gefehlt – die gemeinsame Vorbereitung begann am Dienstag.

> Gegner: Leipzig hat nur einen Punkt weniger als die Löwen. 10:12-Zähler bedeuten Platz neun. Von den vergangenen drei Spielen ging keines verloren. Der Isländer Viggo Kristjansson ist bisher mit 66 Treffern der erfolgreichste Schütze. Auch Ex-Nationalspieler Franz Semper kommt nach seiner Rückkehr immer besser in Form.

> Tickets: Gegen Leipzig ist Studenten-Tag. Stehblock-Tickets gib’s da schon ab fünf Euro. 5000 Karten sind bisher verkauft. Sehr erfreulich: Das Kiel-Spiel ist schon ausverkauft.

> Personal: Uwe Gensheimer, Magnus Grupe (beide Knie) und Philipp Ahouansou (Sprunggelenk) fallen weiter aus. Coach Hinze kündigte aber an, nur zwei Torhüter in den 16er-Kader zu nominieren. So wird wohl Arnor Oskarsson zurückkehren. Der isländische Rückraumspieler saß beim letzten Ligaspiel bei der MT Melsungen nur hinter der Auswechselbank. tib