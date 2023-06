Hintergrund Relegation

Relegation? Diese besondere Spielart am Ende einer Saison ist dem VfL Mühlbach durchaus vertraut – mit unterschiedlichem Erfolg. Am 9. Juni 2018 traten die Blau-Weißen als Vizemeister der Kreisklasse A in der Relegation zur Fußball-Kreisliga an und unterlagen Türkspor Eppingen mit 0:4. Mehr Glück hatten die Mühlbacher in der Kreisliga-Qualifikation vor 13 bzw. 14 Jahren. Sowohl 2009 als auch 2010 sicherten sie sich mit Siegen gegen die SG Waibstadt (2:1 n.V. vor 1000 Zuschauern in Michelfeld) und den 1. FC Stebbach (3:1 nach Elfmeterschießen vor 1100 Zuschauern in Elsenz) den Klassenerhalt. Wie Relegation funktioniert, weiß auch Hendrik Hauber. Der Innenverteidiger setzte sich in der vergangenen Saison mit dem FVS Sulzfeld gegen den VfB Eppingen II durch (3:1 nach Verlängerung).esc