Hintergrund Pflegefamilien Jugendhilfe Neckar-Odenwald-Kreis

> Mehrgenerationenhaus übernimmt Aufgabe des Tageselternvereins: Die Aufgaben der Kindertagespflege, also der Betreuung von Kindern durch Tagesmütter und Tagesväter, werden im Kreis seit vielen Jahren im engen Zusammenwirken zwischen dem Landratsamt und dem Tageselternverein erfüllt. Hierbei übernimmt der Tageselternverein unter anderem die Qualifizierung der Tagespflegepersonen. Nun löst sich der Tageselternverein auf. Seine bisherige Aufgabe übernimmt ab Anfang 2024 der Verein Mehrgenerationenhaus Mosbach. Der Jugendhilfeausschuss ermächtigte die Kreisverwaltung einstimmig, den bestehenden Vertrag mit dem Mehrgenerationenhaus neu zu schließen.

> Verbesserungen in der Vollzeitpflege: Neben der Reform der Bereitschaftspflege sprach sich der Jugendhilfeausschuss ebenfalls dafür aus, die Rahmenbedingungen für die Vollzeitpflege, also bei der dauerhaften Aufnahme eines Pflegekinds, kontinuierlich weiterzuentwickeln, um diese Hilfeform für Pflegepersonen attraktiv zu halten. Vor diesem Hintergrund folgte der Ausschuss dem Vorschlag der Verwaltung, in den Bereichen der Kinderbetreuung und der Krankenversicherung Verbesserungen vorzunehmen.

> Ansprechpartner für Pflegefamilien: Interessierte Familien für die Bereitschafts- oder Vollzeitpflege können sich unverbindlich bei Sabine Seitz-Schwindt per E-Mail (sabine.seitz -schwindt@neckar-odenwald-kreis.de) oder unter Tel. 06261/842104. lra