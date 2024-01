Hintergrund Matthias Zander Volksbank Kraichgau

> Matthias Zander, Jahrgang 1964, lernte den Beruf des Bankkaufmanns bei der Volksbank in Siegburg. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Köln arbeitete er dann bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank. Nach einem Wechsel zu einer Tochter der Dresdner Bank kam er im Jahr 2001 zur Credit Suisse. Dort trat er 2008 nach verschiedenen Stationen im In- und Ausland in die deutsche Geschäftsleitung ein und wechselte im September 2014 in den Vorstand der Bank. Zum 1. Juli 2017 trat er sein Amt als Vorstandssprecher bei der Volksbank Kraichgau an.

Ursprünglich wollte Zander einmal Tierarzt werden, weil er Tiere mag und sehr naturverbunden ist. Sein Vater schickte ihn damals für ein Praktikum zur Bank, ihm gefiel die Arbeit und er blieb schließlich dabei: "Wenn ich etwas getan habe, habe ich es mit Leidenschaft und Herzblut getan", sagt er von sich.

Das trifft auch auf den Sport zu, den Zander mit Leidenschaft betreibt. "Sport ist ein fester Bestandteil in meinem Terminkalender", sagt er von sich. Als Vorstand habe er sich auch schon um 5.30 Uhr auf das Spinning-Rad gesetzt. Nicht immer muss es das Fahrradfahren im geschlossenen Raum sein, er fährt auch gerne mit seinem Mountainbike. Früher machte er viel Leichtathletik, flog Gleitschirm. Die Ruhe und die Natur genießt er beim Golfspielen, das er hier gelernt hat und beibehalten möchte.

Während seiner Zeit in Wiesloch lebte Zander in Malschenberg, zieht jetzt aber zurück in den Taunus. Über seinen Ruhestand sagt er: "Der Plan ist, mal keinen Plan zu haben, zumindest mal für die erste Zeit." Zunächst will er versuchen, die Bank-Themen aus dem Kopf zu bekommen, danach etwas sinnstiftendes tun. Und – als Österreich- und Italien-Liebhaber – zusammen mit seiner Frau, die ebenfalls in den Ruhestand gegangen ist, die Regionen in Deutschland erkunden, die sie noch nicht kennen. tt