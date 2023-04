> Ein Info-Abend zum Bau des Hospizes in Sinsheim wird am Freitag, 25. November, um 18.30 Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus in der 7 angeboten. Bei dem Treffen wird über den aktuellen Stand des Projekts berichtet. Neben Informationen zu den konkreten Bauplänen gibt es Auskünfte über über das Palliativ-Netzwerk im Raum Sinsheim. Weitere Informationen bietet der Förderverein Kraichgau-Hospiz an der Elsenz auch per E-Mai an foerderverein@kraichgau-hospiz.de an.