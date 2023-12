Hintergrund Haushalt Mannheim

> Der Haushalt 2024 hat ein Gesamtvolumen von 1,87 Milliarden Euro und kommt ohne Neuverschuldung im Kernhaushalt aus. Es sind keine Erhöhungen bei der Gewerbe- oder Grundsteuer vorgesehen. Ein Drittel der für 2024 eingeplanten Investitionssumme in Höhe von 200 Millionen Euro geht in den Neubau oder die Sanierung von Schulgebäuden. Für Projekte zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur wie Straßen- und Brückenbau sind 50 Millionen, für den Klimaschutz circa 20 Millionen Euro reserviert. Der Finanzplanungszeitraum der nächsten vier Jahre sieht Investitionen in einer Gesamthöhe von knapp 710 Millionen Euro vor. Der Haushalt wird jetzt dem Regierungspräsidium Karlsruhe zur Genehmigung vorgelegt.