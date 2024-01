Hintergrund Gendern Baden-Württemberg

Ministerratsbeschluss im Wortlaut

In der Kabinettssitzung am Dienstag hatte sich die grün-schwarze Landesregierung auf Folgendes geeinigt:

"Der Ministerrat stellt klar, dass die Landesverwaltung in ihrem Schriftverkehr angehalten ist, eine adressatengerechte, verständliche und geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. Jedes Ressort trägt in seinem Geschäftsbereich dafür Sorge, im formalen Schriftverkehr der Landesverwaltung mit dem Ministerrat, dem Landtag, den Institutionen des Bundes, den Institutionen der Europäischen Union und mit vergleichbaren Adressaten sowie in Verwaltungsakten das Amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung und die Empfehlungen des Rates für deutsche Rechtschreibung einzuhalten.

Eine entsprechende Veröffentlichung ist im BW-Portal vorzunehmen."