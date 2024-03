Hintergrund Flüchtlingsunterkunft Schefflenz

In Schefflenz soll im Rittersbacher Weg eine Modulanlage entstehen, deren Bestand auf drei Jahre befristet ist. Das sieht das Baugesetzbuch so vor und nur so ist es überhaupt möglich, in Gewerbegebieten Gemeinschaftsunterkünfte errichten zu dürfen. 50 bis 75 Personen (zwei bis drei Personen pro Zimmer) sollen hier vorläufig untergebracht werden, je nach Bedarf. Hinzu kommen Küchen- und Sanitärmodule sowie Module für die Leitung der GU und den betreffenden Sozialarbeiter. Flüchtlingssozialarbeit wird durch eigenes Personal oder einen freien Träger der Wohlfahrtspflege erbracht.

Das Land weist nach der Erstaufnahme der Geflüchteten diese den Kreisen zu, die für die vorläufige Unterbringung zuständig sind. Nach sechs Monaten sollen die Geflüchteten dann in die Anschlussunterbringung in Städte und Gemeinden "entlassen" werden. Im September wurden dem Neckar-Odenwald-Kreis so viele Geflüchtete wie noch nie zugewiesen: 80. Auch im Oktober und November war diese Zahl ähnlich hoch, seit Dezember ist eine leichte Erholung bei den Zuweisungen zu bemerken, so mussten im Februar nur noch 23 Personen vorläufig untergebracht werden.