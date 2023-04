Hintergrund Chronologei Wandeinsturz wiesloch

> Beim Wandeinsturz in der Schwetzinger Straße spielt vor allem das Nachbargrundstück, auf dem bis Oktober 2019 das Gebäude einer Metzgerei stand, eine wichtige Rolle. Im Ausschuss für Technik und Umwelt legte OB Dirk Elkemann eine Chronologie vor. "Für das Grundstück Schwetzinger Straße 22 gab es diverse Bauanträge": 2018 für ein Mehrfamilienhaus (wegen Unvollständigkeit zurückgewiesen) und für ein Wohn- und Geschäftshaus (nicht genehmigungsfähig). Auch eine Überarbeitung des Antrags war nicht genehmigungsfähig. Zwischenzeitlich gab es eine baurechtliche Anordnung der Stadt zur Sicherung des Vordachs. Am 14. Mai 2019 gab es eine Baugenehmigung ohne Baufreigabe und am 21. März 2022 stellte sich der neue Eigentümer mit einem Antrag (war unvollständig) für ein Wohnhaus mit Büronutzung vor. Ende Mai 2022 gab es einen erneuerten Antrag (ebenfalls unvollständig). Dieser befindet sich in der Fristverlängerung.

Am 13. Mai 2019 gab es einen Antrag auf Abriss im Kenntnisgabeverfahren, der am 20. Mai vom Baurechtsamt bestätigt wurde. Am 14. Oktober 2019 wurde das Gebäude kontrolliert, Fotos angefertigt und eine Verfügung mit Betretungsverbot erlassen. "Das Gebäude der Metzgerei war nicht mehr standsicher und es gab die Verpflichtung zur Absicherung bis zum Abbruch", so Elkemann. Am 28. Oktober 2019 wurde das Gebäude schließlich abgebrochen. tt