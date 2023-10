Hintergrund Bridge

> Bridge ist ein Kartenspiel für vier Personen. Der Vorläufer des Bridge ist Whist, das in England erstmals 1529 erwähnt wurde. Die genauen Ursprünge des Bridge sind jedoch nicht bekannt. Es gibt aber die These, dass britische Soldaten Bridge beim Krimkrieg (1853 bis 1856) erfanden. Der Name Bridge hat nichts mit dem englischen Wort für "Brücke" zu tun, sondern kommt vom russischen Wort "biritch" für Whist. 1998 wurde Bridge vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell als Sportart anerkennt, aber nicht als olympische Disziplin. Es gibt nationale und Weltmeisterschaften. mio