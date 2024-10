Wölfersheim (dpa/lhe) - Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn 45 nahe Wölfersheim (Wetteraukreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 84-Jährige sei nach einer Pause am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz in die falsche Richtung aufgefahren, teilte die Polizei in Gießen mit. Ein entgegenkommender Autofahrer sei beim Ausweichen von der Autobahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild

