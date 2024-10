Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart will den Schwung seiner Nationalspieler mit in die Bundesliga nehmen. Die Schwaben sind am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München gefordert. Das sei die "größte Aufgabe", die man derzeit haben könne, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, "vielleicht sogar in Europa."

Um extrem wichtige Punkte geht es für die