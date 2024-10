Kaiserslautern (dpa/lrs) - Weil er seine getrennt von ihm lebende Ehefrau getötet haben soll, ist ein Mann in Kaiserslautern angeklagt worden. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen habe sich der Beschuldigte in der Nacht zum 16. Juni 2024 Zugang zu der ehemals gemeinsamen Wohnung in Reichenbach-Steegen (Landkreis Kaiserslautern) verschafft und seine 34 Jahre alte Ehefrau getötet, teilte die

