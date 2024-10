Reinheim (dpa/lhe) - Nach der versuchten Tötung eines 42-Jährigen im südhessischen Reinheim ist ein 58-Jähriger wegen Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft genommen worden. Nachdem ein Haftrichter am Amtsgericht Darmstadt den Haftbefehl erlassen hatte, wurde der Verdächtige in ein Gefängnis gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mitteilten.

