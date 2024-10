Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt geht als klarer Favorit in den dritten Spieltag der Europa League. Die Hessen treffen am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) zu Hause auf den lettischen Club FK Rigas Futbola Skola. Die Eintracht holte aus den ersten beiden Partien vier Zähler und will ihre Ausgangslage weiter verbessern.

Sein Startelf-Debüt für die SGE wird Jungstar Can Uzun geben. Das kündigte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller an. Uzun wechselte im Sommer mit großen Erwartungen vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg zur Eintracht. Bislang kam der 18-Jährige – wenn überhaupt – aber nur zu Kurzeinsätzen.