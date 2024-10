Karlsruhe (dpa/lsw) - Rund 400 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg können sich am größten Verteilnetzbetreiber für Strom und Gas im Land, Netze BW, beteiligen und so bei der Umsetzung der Energiewende vor Ort mitreden. In einer ersten Runde waren 214 Kommunen eingestiegen und sind nun über eine Beteiligungsgesellschaft an der EnBW-Tochter beteiligt.

