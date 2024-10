Münsingen/Burladingen (dpa/lsw) - Zwei tödliche Motorradunfälle haben sich innerhalb weniger Stunden im Umkreis der Schwäbischen Alb ereignet: Auf einer Kreisstraße in Münsingen (Kreis Reutlingen) kam am Donnerstagnachmittag ein 28-Jähriger ums Leben, der gemeinsam mit drei anderen Bikern unterwegs war. Wenige Stunden später verunglückte ein 35-Jähriger in Burladingen im Zollernalbkreis so

