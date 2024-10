Herrenberg (dpa/lsw) - Bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses sowie eines Stalls in Herrenberg (Kreis Böblingen) ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Das Feuer sei in der Nacht aus bislang unklaren Gründen in dem Haus ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Ein Nachbar habe das bemerkt und den Notruf gewählt. Die sechs Bewohner retteten sich selbst und unverletzt ins

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote