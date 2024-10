Konstanz (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Konstanz bei dem Versuch, ein Wespennest in einem Rollladenkasten zu entfernen, einen Hausbrand verursacht. Mit Pestiziden habe der 54-Jährige das Nest am Montag beseitigen wollen, als das versprühte Gift auf seine elektrische Fliegenklatsche getroffen sei und sich entzündet habe, teilte die Polizei mit. Demnach wollte er mit der Fliegenklatsche

