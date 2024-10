Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt muss bis auf weiteres auf Jacob Knauf verzichten. Der 27-Jährige laboriert an Kniebeschwerden und fällt vorerst aus. Nach Kamaka Hepa (Handverletzung) ist der 2,10 Meter große Knauf der zweite Big Man, der den Hessen fehlt. Am Samstag (16.30 Uhr) bestreiten die Skyliners ihr Pokal-Achtelfinalspiel in der heimischen Süwag

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote