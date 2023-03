BIOGRAFIE

Name: John von Düffel

Geboren am 20. Oktober 1966 in Göttingen.

Eltern: Der Vater Peter von Düffel war Universitätsdozent, Anglist, Literaturwissenschaftler und Übersetzer. Seine Mutter, Gudrun von Düffel, ist Philosophin.

Werdegang: Durch Auslandsaufenthalte seiner Eltern wächst John von Düffel unter anderem in Nordirland und den USA auf. In Stirling in Schottland und Freiburg studiert er Philosophie, Germanistik und Volkswirtschaftslehre. Nach der Promotion (mit einer Arbeit zur Erkenntnistheorie) wird er ein gefragter Dramaturg an vielen deutschen Theatern. 1998 erscheint sein erster Roman "Vom Wasser", für den er unter anderem mit dem Aspekte-Literaturpreis und dem Mara-Cassens-Preis ausgezeichnet wird. Der leidenschaftliche Schwimmer beschäftigt sich in den folgenden Jahren immer wieder literarisch auch mit dem Thema Wasser wie in "Gebrauchsanweisung fürs Schwimmen". Seit 2009 unterrichtet John von Düffel als Professor für Szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin.

Aktuell: "Das Wenige und das Wesentliche. Ein Stundenbuch", Dumont, 208 Seiten, 23 Euro.

Privat: John von Düffel lebt mit seiner Frau in Potsdam. Sie haben eine Tochter.