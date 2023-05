BIOGRAFIE  Thomas Kielinger

BIOGRAFIE

Name: Thomas Kielinger

Geboren im Juli 1940 in Danzig.

Werdegang: Er studierte in Münster und Bochum Anglistik, Germanistik und Philosophie. Anschließend Lektor am "German Department" an der Universität Cardiff in Wales. 1971 Literaturkritiker bei der "Welt"; sechs Jahre später schickt ihn die Zeitung nach Washington als Korrespondent. 1985 Chefredakteur des "Rheinischen Merkur"; 1998 geht er, wieder für die "Welt", als Korrespondent nach London. Kielinger hat seitdem zahlreiche Bücher veröffentlicht, die sich mit Großbritannien beschäftigen, wie: "Die Königin: Elisabeth I. und der Kampf um England", "Kleine Geschichte Großbritanniens", "Winston Churchill: Der späte Held".

Aktuell: "Elizabeth II. Das Leben der Queen", 5. Auflage, Verlag C.H.Beck, 304 Seiten, 16 Euro.

Privat: Thomas Kielinger wohnt noch in London, wird aber in den nächsten Wochen nach Deutschland zurückkehren.