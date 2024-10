Ludwigshafen (dpa/lrs) - Rund 250 Kilogramm eines vom Chemiekonzern BASF verwendeten Stoffs sind in Ludwigshafen in den Rhein gelangt. Es handele sich um Pantolacton, das schwach wassergefährdend und leicht biologisch abbaubar sei, erklärte der Konzern in Ludwigshafen. Aufgrund der ausgetretenen Menge und der Verdünnung im Rhein habe zu keiner Zeit eine Gefährdung für Wasserorganismen oder

