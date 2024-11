Reinhardshagen (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Reinhardshagen im Kreis Kassel einen Geldautomaten gesprengt. Dabei haben sie eine unbestimmte Menge an Bargeld erbeutet, wie die Polizei mitteilte. Verletzt worden sei aber niemand. Die Höhe des Schadens an der Bankfiliale wird laut Polizei auf rund 400.000 Euro geschätzt.

Zeugen haben der Polizei zufolge kurz vor 3.00 Uhr in der Nacht zum Mittwoch einen lauten Knall nahe einer Bankfiliale gehört und den Notruf gewählt. Nach bisherigen Informationen habe es sich um fünf Männer gehandelt, die mit einem dunklen Auto über die Bundesstraße 80 in Richtung Norden geflüchtet seien. Eine Großfahndung mit Unterstützung der niedersächsischen Polizei verlief zunächst ohne Erfolg. Die Fahndung nach den Tätern dauert weiter an.

Der angrenzende Supermarkt sei unbeschädigt geblieben. Wie die Täter die Explosion herbeiführten, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.