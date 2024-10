Weikersheim (dpa/lsw) - Die litauische Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla erhält den Würth-Preis der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) 2024. Der mit 25.000 Euro dotierte Preis wird am 15. Oktober in Künzelsau-Gaisbach (Hohenlohekreis) an die 38-Jährige übergeben, wie Stiftung Würth und JMD mitteilten. "Mirga Gražinytė-Tyla hat sich rasch in der internationalen Musikwelt einen Namen gemacht",

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote