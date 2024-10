Freiburg (dpa/lrs) - Die Negativserie des 1. FC Kaiserslautern hält auch in der Länderspielpause an. Nach zuvor fünf sieglosen Partien in der 2. Fußball-Bundesliga verloren die Pfälzer trotz einer ordentlichen Leistung das Testspiel beim SC Freiburg mit 1:2 (0:1) und warten damit weiter auf ein Erfolgserlebnis.

Maximilian Philipp erzielte in der 41. und 75. Minute die Tore für den