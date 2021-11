Cape Canaveral (dpa) - Nach rund 20 Flugstunden ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Der "Crew Dragon" mit Maurer und seinen drei Nasa-Kollegen an Bord habe am frühen Freitagmorgen (MEZ) an der ISS angedockt, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.