Von Petra Nikolic

Jugendspieler Philipp Hoock ist begeistert. Beim Mannheimer Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub kann er sich seine berufliche Zukunft sehr gut vorstellen. Ausschlaggebend für seine Entscheidung war ein Kennlern-Tag in dem weltweit agierenden Unternehmen, bei dem ihn der Vorstandsvorsitzende Stefan Fuchs persönlich begleitete. Philipp Hook beteiligte sich an der "Aufstiegshelfer-Initiative" und bewarb sich um einen Praktikumsplatz bei Fuchs Petrolub. Unter dem Motto "Wir helfen aufsteigen" haben elf führende Top-Manager und Wirtschaftsvertreter die "Aufstiegshelfer-Initiative" ins Leben gerufen. Dabei geben sie jungen sportlichen Talenten in der Metropolregion Rhein-Neckar die Chance, ein Unternehmen ihrer Wahl kennenzulernen. Als ersten "Einstieg zum Aufstieg" gewährten die Unternehmer den Jugendlichen für einen Tag lang den Einblick in ihren Berufsalltag. Hintergrund "Anpfiff ins Leben"... ...unterstützt sportbegeisterte Kinder und Jugendliche dabei, sich bestmögliche Perspektiven für ihre private und berufliche Zukunft zu schaffen - unabhängig von sozialer Herkunft und sportlichen Fähigkeiten. Mit der "Aufstiegshelfer-Initiative" möchten wir gemeinsam mit den Unternehmen aus unserem Netzwerk Jugendlichen einen besonders guten Übergang von der Schule in den [+] Lesen Sie mehr "Anpfiff ins Leben"... ...unterstützt sportbegeisterte Kinder und Jugendliche dabei, sich bestmögliche Perspektiven für ihre private und berufliche Zukunft zu schaffen - unabhängig von sozialer Herkunft und sportlichen Fähigkeiten. Mit der "Aufstiegshelfer-Initiative" möchten wir gemeinsam mit den Unternehmen aus unserem Netzwerk Jugendlichen einen besonders guten Übergang von der Schule in den Beruf ermöglichen. Wenn auch Sie Interesse haben mitzumachen, sprechen Sie uns an!

www.anpfiff-ins-leben.de

Der 17-jährige Philipp spielt seit sechs Jahren Fußball bei der TSV Amicitia Viernheim. Zuvor kickte er beim Waldhof Mannheim. Dort war er rechter Verteidiger, jetzt spielt er im Mittelfeld. "Die neue Position macht mir mehr Spaß. Im Mittelfeld kann ich mehr machen", erklärt er. Sein großes Idol ist der argentinische Weltfußballer Lionel Messi vom FC Barcelona. "Obwohl er ein erfolgreicher Fußballer ist, bleibt er bodenständig. Das gefällt mir an ihm", schwärmt Philipp. Derzeit besucht der Gymnasiast die 12. Klasse der Albertus-Magnus-Schule in Viernheim.

Seit 2010 kommt er regelmäßig zur Hausaufgabenbetreuung zu "Anpfiff ins Leben" auf den Waldhof. Der gemeinnützige Verein "Anpfiff ins Leben" hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge Sportler aus der Metropolregion Rhein-Neckar dabei zu unterstützen, sich bestmögliche Perspektiven für die eigene private und berufliche Zukunft zu schaffen. Aus diesem Grund ist der Verein auch Partner in der "Aufstiegshelfer-Initiative".

Die Mannheimer Firma Fuchs Petrolub kannte Philipp schon vor seinem Kennlern-Tag. "Das ist ein renommiertes Unternehmen", sagt er. Überrascht war der Schüler dann aber schon, dass ihn Stefan Fuchs persönlich betreute. Der Vorstandsvorsitzende führte seinen Praktikanten durch die Produktion, wo Philipp erleben konnte, wie Schmierstoffe hergestellt werden. Auch in die Bereiche Logistik und Verpackung durfte er einen Blick werfen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Kantine ging es ins Labor, in die Personalabteilung und zum Einkauf. "Herr Fuchs ist sehr locker und sehr authentisch", lobt Philipp.

Nach diesem Tag stand seine Entscheidung fest: Er bewarb sich um den Studienplatz BWL Industrie (Bachelor of Arts) an der Dualen Hochschule Mannheim. Dualer Partner der Hochschule ist auch Fuchs Petrolub. "Ich habe gemerkt, dass ich in diesem Umfeld gern arbeiten möchte", sagt er. Mathematik macht ihm Spaß, weshalb er das Fach auch als Leistungskurs hat; darüber hinaus liest er viel und geht laufen, um sich für Fußball fit zu halten. "Der Sport wird für mich auch nach dem Abitur wichtig bleiben. Als Fußballer bringt man vieles mit, was für das spätere Berufsleben von Bedeutung ist, wie etwa Teamfähigkeit, Disziplin, Belastbarkeit und Motivation", erzählt Philipp. Jetzt ist er schon gespannt auf das zweiwöchige Praktikum in den kommenden Herbstferien. "Fuchs hat so viele interessante Bereiche. Ich freue mich schon darauf, vor Ort noch mehr kennenzulernen. Und ich denke, dass ich mich hier gut einbringen kann".